إعادة افتتاح مسجد “آت بارون” التاريخي في كاباو

فتح مسجد “آت بارون” أبوابه أمام المصلين من جديد بعد سبعة أشهر من أعمال الصيانة والترميم، التي نفذها أهالي كاباو، بدعم عدد من الجمعيات الخيرية.

وتم بناء مسجد “آت بارون”، منذ القرن الرابع ميلادي، حيث واكب كل الأديان وكان معبداً في البداية، ثم بعد اعتناق أهل جبل نفوسة للدين الإسلامي؛ أصبح مسجدًا لأداء الصلوات، ولكن المسجد ومع مرور الزمن وتعاقب الفصول، سقطت جدرانه وانهارت، فيما تهاوت أجزاء كثيرة من السقف.

ووسط التزام بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس “كورونا”؛ أقبل عدد من أهالي جبل نفوسة، حيث أُلقيت مجموعة من الأبيات الشعرية وقصص لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقبل الافتتاحية؛ تم تكريم كل الذين ساهموا في إنجاح إعادة فتح المسجد.

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