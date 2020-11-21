المصباحي: الإخوان حاولوا شراء ذمم المشاركين في ملتقى تونس للسيطرة على الحكومة الجديدة

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، إن القبائل الليبية تقف مع الجيش ضد المحتل التركي.

وأضاف المصباحي، في تصريحات صحفية، أن القبائل ترفض سيطرة الإخوان على حكم ليبيا، مشيرا إلى أن القبائل ترفع شعار “ليبيا بدون إخوان”،مؤكدا على دور الإخوان في تمزيق النسيج الاجتماعي في ليبيا وسعيهم نحو إلغاء دور القبيلة.

وتابع المصباحي أن الشعب الليبي يرفض تنظيم الإخوان الإرهابي، مشددا على أن عناصر هذا التنظيم تحاول الإ تخسر ما استولت عليه في ليبيا، لافتا إلى أن تنظيم الإخوان يسعى أن تكون ليبيا انطلاقته نحو أفريقيا.

وأوضح المصباحي أن الإخوان حاولوا التمكن من السيطرة على الحكومة الجديدة من خلال شراء ذمم المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وأشار المصباحي إلى أن القبائل حذرت من فشل ملتقى الحوار السياسي في تونس، بسبب اختيار الأسماء المشاركة في الحوار والتي غلب عليها تنظيم الإخوان أو المتعاطفين معه.

وقال المصباحي إن أحد أسباب فشل ملتقى الحوار السياسي في تونس هو إصرار تنظيم الإخوان على وضع بند يحصن الاتفاقيات السابقة لحكومة السراج مع تركيا وقطر بالإضافة إلى الرشاوى التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق فيها.

وأضاف المصباحي أن نقل الحوار السياسي الليبي إلى تونس جاء لمحاولة تقسيم الليبيين إلى فريقين وتمكين حركة النهضة التونسية من إشراك الميليشيات والمطلوبين دوليًا في الحوار للتأثير عليه.

وأكد المصباحي أن تركيا وقطر يصران على التواجد في ليبيا لأنها بوابة أوروبا، مشددا على أن من يريد تهديد القارة العجوز عليه السيطرة على ليبيا ونشر الإرهاب فيها.

وأوضح المصباحي أن أنقرة والدوحة تحاولان السيطرة على ليبيا من أجل تهديد الأمن القومي المصري بصفة دائمة عبر ضرب المنطقة الغربية لها وتنفيذ مخطط يستهدف تفتيت مصر وإلهائها عن دورها العربي والقومي ، بالإضافة إلى أن ليبيا تمتلك ثروات النفط والغاز والذهب مما يجعلها خزنة متجددة.

وشدد المصباحي على أن الليبيين ليسوا في حاجة حاليًا إلى فترات انتقالية وإجراء الانتخابات لكن أولا جمع السلاح من أيدي الشباب والمغرر بهم وإخراج المستعمر التركي ومرتزقته من ليبيا.

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