استخدام أدوية ومحاليل منتهية الصلاحية.. مخالفات كارثية داخل مستشفى النخبة

قامت اللجنة الطبية المُشكلة من جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالتفتيش ومُتابعة العمل الطبي بمستشفى النُخبة فرع منطقة بلعون ببنغازي بعد عدة شكاوي من المواطنين بخصوص ارتفاع أسعار العمليات.

وأعلنت اللجنة، أنه تم رصد عدة مخالفات يعاقب عليها القانون والتي تقع في مقدمتها استخدام أدوية ومحاليل منتهية الصلاحية وعدم وجود حوافظ خاصة بالنفايات الطبية، بالإضافة إلى انعدام النظافة داخل المشفى وعدم توفر غُرف عناية فائقة مع انعدام الإرشادات التي تُحدد مستوى التعقيم في غرف العمليات، بالإضافة إلى وجود إبر و أدوية مجهزة للمرضى لاتحتوي على أي أسماء أو تواريخ للصلاحية.

وقامت اللجنة، بإغلاق المشفى لوجود عددٍ من المرضى والنزلاء بداخله التي لا تسمح حالتهم الصحية نقلهم لمشفى آخر، واستدعاء إدارة المستشفى بالحضور الطارئ للمُثول أمام القانون والنظر في كم المُخالفات الصحية بالمشفى والتي تُعتبر تهديد لصحة المواطنين.

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