مجلس النواب بطرابلس: اجتماع تشاوري في المغرب يعقبه «جلسة بنصاب كامل داخل ليبيا»

قال مجلس النواب المنعقد في طرابلس، إن جميع أعضاء المجلس المنعقدون في العاصمة الليبية، توجهوا إلى المملكة المغربية اليوم، لإجراء اجتماع تشاوري، يعقبه «جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا».

وقال المجلس في بيان اليوم، إن الوفد توجه إلى مدينة طنجة بناءً على دعوة المملكة المغربية؛ لعقد اجتماع تشاوري، يضم كامل أعضاء مجلس النواب (طرابلس)، والذي سيعقبه جلسة رسمية بنصاب كامل داخل ليبيا، يُحدّدُ موعدها وزمانها خلال هذا الاجتماع.

وفي أواخر سبتمبر، انتقد النواب المجتمعون في طرابلس، تجاهل مجلس الدولة لهم في المحادثات السياسية مع مجلس النواب في طبرق، والتي كان آخرها في مدينة بوزنيقة بالمغرب.

ووجه مجلس النواب المنعقد في طرابلس خاطبا، لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا فيه أن انعقاد مجلس النواب في طرابلس منذ مايو 2019 «جاء كرد فعل رافض العدوان على العاصمة»، وإعمالا للمادة 16 من الاتفاق السياسي.

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