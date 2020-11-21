تعرف على أبرز الأسماء التي يعتزم أهالي الأسرى مقاضاتها محليا و دوليا

تحصلت قناة ليبيا 24 على القائمة التي أعدها أهالي الأسرى في سجون مليشيا الردع ، لمقاضاتها أمام القضاء المحلي و الدولي ، احتجاجا على احتجاز أبنائهم دون أي سب أو مبرر أو حتى الرد على مكاتبات منظمات المجتمع المدني .

و جاء على رأس القائمة التي أعدها أهالي الأسرى أمر ما يعرف بـ مليشيا لردع عبدالرؤوف كاره ، و آمر سجن النساء خالد العيشري الملقب بـ (البوتي) و المسؤول الأول عن تعذيب المعتقلين ، إضافة إلى

مدير إدارة النقلية الضاوي إنزام.

كما تضم القائمة عددا من الظباط وهم :

١. محمد الكيب الملقب بـ “ابو طاقية” وهو علي تواصل مع الجماعات المتطرفة خارج ليبيا في كل من سوريا وتركيا إضافة إلى تورطه في جرائم خطف وقتل واغتيالات في طرابلس وهو المسؤل الاول في كتيبة الاسناد التانيه

٢. مصطفي التريكي .متخصص في التحقيق وهو المتخصص في نزع الاعترافات بكل الوسائل والطرق

3 – أسامة انجيم .مدير السجن ومعه مجموعة من امراء التوكات من اهمهم

4 .منير الهيشيرى و شهرته “البوتى” من ادارة السجن ” و مسؤول عن تعذيب الأسرى

5 – محمد بزيزى من ادارة للسجن ” و مسؤول عن تعذيب الأسرى

6 – عياد فوزي نجيم مدير سجن الرويمي “متخصص في ابتزاز وتعذيب المعتقلين”

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