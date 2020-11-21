«داخلية الوفاق»: ضبط شحنة خضراوات مخالفة بالطريق الساحلي

تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم السبت، من ضبط شحنة خضراوات (بطاطا) خرجت من ميناء الخمس دون إذن جمركي وفحص صحي.

جاء ذلك بعد ورود بلاغ من جهاز الشرطة الزراعية، وتم ضبط الشحنة بأحد التمركزات الأمنية بالطريق الساحلي، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

– ضبط مركبات لنقل الخضراوات في بنغازي

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشحنة المخالفة، وإخطار الجهات المختصة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا