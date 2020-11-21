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تخريج الدفعة 12 بمدرسة الراية في “هون”

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدرسة الراية للتعليم الحر في مدينة هون، حفلاً تكريميًا بمناسبة تخريج الدفعة 12 من طلاب الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي.

وتزامن حفل التخريج مع الذكرى الـ 15 لتأسيس مدرسة الراية للتعليم الحر في مدينة هون، حيث أقيم الحفل بحضور لفيف من أهالي الطلاب وعدد من المؤسسات التي تم تكريمها، منها فرقة العمل التطوعي، والمركز الصحي بهون، وفريق الرصد والتقصي بالبلدية نظير مجهوداتهم المتميزة.

وكانت فرقة شباب المدينة حاضرة وفاعلة في إحياء الحفل وقدمت وصلات من أعمالها الغنائية، إلى جانب فقرات فنية أخرى متنوعة.

وتخلل الحفل الإعلان عن أسماء الطالبات والطلبة الأوائل والحاصلين على التراتيب الأولى، كما تم تقديم هدايا تشجيعية لجميع الطلاب؛ استعدادًا لخوض امتحانات الشهادة الإعدادية.

وكان الختام مع تقديم شهادات الشكر، والتقاط الصور التذكارية للطلاب وذويهم ومعلميهم.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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