تخريج الدفعة 12 بمدرسة الراية في “هون”

شهدت مدرسة الراية للتعليم الحر في مدينة هون، حفلاً تكريميًا بمناسبة تخريج الدفعة 12 من طلاب الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي.

وتزامن حفل التخريج مع الذكرى الـ 15 لتأسيس مدرسة الراية للتعليم الحر في مدينة هون، حيث أقيم الحفل بحضور لفيف من أهالي الطلاب وعدد من المؤسسات التي تم تكريمها، منها فرقة العمل التطوعي، والمركز الصحي بهون، وفريق الرصد والتقصي بالبلدية نظير مجهوداتهم المتميزة.

وكانت فرقة شباب المدينة حاضرة وفاعلة في إحياء الحفل وقدمت وصلات من أعمالها الغنائية، إلى جانب فقرات فنية أخرى متنوعة.

وتخلل الحفل الإعلان عن أسماء الطالبات والطلبة الأوائل والحاصلين على التراتيب الأولى، كما تم تقديم هدايا تشجيعية لجميع الطلاب؛ استعدادًا لخوض امتحانات الشهادة الإعدادية.

وكان الختام مع تقديم شهادات الشكر، والتقاط الصور التذكارية للطلاب وذويهم ومعلميهم.

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