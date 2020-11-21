“مكافحة الظواهر السلبية”: اكتشاف مخالفات طبية كارثية بإحدى المستشفيات وتحويل إدارتها للتحقيق

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اكتشافه عدة مخالفات طبية كارثية داخل “مستشفى النخبة” ما استوجب استدعاء كامل إدارته للتحقيق .

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك” لجهاز مكافحة الظواهر السلبية، اليوم السبت، أوضح الجهاز قيام لجنة طبية مشكلة بقرار رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة وبعضوية مُختصين بإدارة الخدمات الصحية التابع لوزارة الصحة بالتفتيش ومُتابعة العمل الطبي بـ”مستشفى النخبة” فرع منطقة بلعون ببنغازي وذلك بعد عدة شكاوي من المواطنين بخصوص ارتفاع أسعار العمليات.

وذكر المنشور أنه أثناء التفتيش فوجئت اللجنة بعدة مخالفات يعاقب عليها القانون والتي تقع في مقدمتها استخدام أدوية و محاليل منتهية الصلاحية و عدم وجود حوافظ خاصة بالنفايات الطبية بالإضافة إلي انعدام النظافة داخل المستشفى و عدم توفر غُرف عناية فائقة مع انعدام الإرشادات التي تحدد مستوى التعقيم في غرف العمليات، ووجود إبر و أدوية مجهزة للمرضى لاتحتوي على أي أسماء أو تواريخ للصلاحية.

ونوه المنشور إلى أن اللجنة تعذرت عن إغلاق المستشفى لوجود عددٍ من المرضى والنزلاء بداخله التي لا تسمح حالتهم الصحية نقلهم لمشفي أخر، وتم تدوين كافة المخالفات الصحية من قبل أعضاء اللجنة بموجب تقرير والتي بدورها وعلي الفور قامت باستدعاء إدارة المستشفي بالحضور الطارئ للمُثول أمام القانون والنظر في كم المخالفات الصحية بالمستشفى والتي تُعتبر تهديد لصحة المواطنين.