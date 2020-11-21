التركاوي: الشعب الليبي في انتظار القائمة السوداء لمعرقلي جهود السلام

قال عضو مجلس النواب، خيرالله التركاوي، إن من أبرز النقاط التي ذكرتها المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ، ستيفاني ويليامز، في إحاطتها لمجلس الأمن، الخميس الماضي، هو وجود شبهات فساد ورشاوي في ملتقى الحوار الليبي في تونس والذى تم بتنظيم واختيار بعثتها الأممية.

وأضاف التركاوي في تصريحات صحفية، أن دعوة ويليامز لإدراج معرقلي جهود السلام في القائمة السوداء هوعمل ينتظره الشعب الليبي قبل البعثة الأممية من أجل حل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن معرقلي السلام هم صانعي السلام في زمن العولمة.

وأوضح التركاوي أن تطبيق بعض البنود التى طرحتها ويليامز أمام مجلس الأمن يعتمد على خطة البعثة الأممية في حل الأزمة السياسية الليبية من حيث شفافية عملها على أرض الواقع في المشهد الليبي المتأزم.

وتابع التركاوي إلى الآن لا يوجد نجاح أو فشل في المسارات السياسية أو العسكرية، مضيفا أن الحكم على نتائج المسارات يكون عند معرفة نتائجها النهائية.

وأكد التركاوي أن حوارات تونس ونجاحها أو فشلها مرتبط بشفافية البعثة الأممية حول المشهد الليبي المتأزم، لافتا إلى أن الشعب الليبي يعاني من بعض هفوات البعثة الأممية.

وشدد التركاوي أنه مع الانتخابات الشهر القادم أو بعد ستة شهور أو بعد سنة، موضحا أن من المهم اختيار الشعب الليبي لممثليه، مبينا أن استعداد ليبيا للانتخابات هو شأن مرتبط بالبعثة الأممية.

وقال التركاوي أن الأزمة الليبية لا تتأثر بشخوص البعثة الأممية بل بشفافية عملها في المشهد الليبي المتأزم.

وأكد التركاوي أن الواقع السياسي القادم في ليبيا مرتبط بعمل البعثة الأممية التي ينتظر الشعب الليبي منها حل أزمته بطرق أكثر شفافية حسب بنود الأمم المتحدة.

وأعرب التركاوي عن أمله في أن تقوم البعثة الأممية باختيار أفضل بديل لدى خطتها بما يتماشى لإنهاء معاناة الشعب الليبي وأن تتعامل مع ذوي القيادة الحقيقية لليبيا من الأسماء غير الجدلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24