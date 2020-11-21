أبو سبيحة: تعيين ميلادينوف مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا يحبط كل الآمال بشأن الحوار الجاري

ليبيا – علق الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي والمنحدر من قبيلة الحساونة العربية على تعيين البلغاري نكولاي ميلادينوف مبعثوثًا أمميًا لليبيا.

أبوسبيحة قال خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “تعيينه يحبط كل الآمال على الحوار الجاري حاليًا، ويبعث اليأس في النفوس لقرب انتهاء الأزمة الليبية، فهي متقفية آثار العراق فى كل شيء، فغالبية المبعوثين عملوا في العراق من الخطيب إلى غسان سلامة إلى ستيفاني وأخيرًا ميلادينوف. وما أُرسلوا لليبيا إلا لخبرتهم الطويلة في إدارة الأزمات والقدرة على إطالة أمدها، وليس لسرعة ونجاعة حلها”.

وأضاف:”يا أهلنا، ألم يكفينا تشرذمًا وتكون العراق ومأساتها عبرة لنا؟”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية