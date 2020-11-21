الجرندي يؤكد أهمية التنسيق مع ألمانيا من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا

ليبيا – استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أمس سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في تونس، وذلك في إطار زيارة مجاملة بمناسبة تسلّمه مهامه بتونس.

الجرندي شدد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق مع ألمانيا باعتبارها الراعية لمسار برلين؛ من أجل التوصّل إلى تسوية سياسية سلمية دائمة وشاملة للأزمة في ليبيا، وذلك في ضوء مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انتظم مؤخّرا في تونس.

ومن جانبه، أكّد السفير الألماني عزم بلاده على مزيد دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في كافة المجالات، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين دول المنطقة من أجل معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية باتّجاه أوروبا، وفقًا لمقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة جوانب هذه الظاهرة.

وجدّد السفير استعداد بلاده لمواصلة دعم العلاقات التونسية الأوروبية، في ظلّ رئاسة ألمانيا حاليًا لمجلس الاتحاد الأوروبي، معربًا عن رغبة الجانب الألماني في مزيد تعميق التشاور مع تونس في إطار رئاستها لمجلس الأمن الدولي خلال شهر جانفي 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية