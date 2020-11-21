أردوغان: أرى مستقبل تركيا ضمن القارة الأوروبية وليس في أي مكان آخر

ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه يرى مستقبل بلاده ضمن القارة الأوروبية وليس في أي مكان آخر، وذلك في ظل توتر تركي مع الاتحاد الأوروبي بسبب أزمات أبرزها شرق المتوسّط وليبيا.

الرئيس التركي أشار خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قيادات بحزب العدالة والتنمية الحاكم وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “نرى مستقبلنا في أوروبا وليس في مكان آخر، ونريد إقامة تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا”.

كما أوضح الرئيس التركي أن بلاده ترغب أيضًا في تعزيز علاقات “التحالف الوثيقة مع الولايات المتحدة”، بجانب أيضًا عدم تجاهل “الدول التي لدينا تاريخ عريق معها مثل روسيا والصين”.