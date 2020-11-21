الفيتوري: القانون الأمريكي بشأن ليبيا لم يضع تعريفاً محدداً للمليشيات المسلحة

قال المحلل السياسي، رضوان الفيتوري، اليوم السبت، إن لديه مخاوفَ من وجود ثغرة في القانون الأمريكي بشأن الاستقرار في ليبيا، تمكّن المليشيات المسلحة من الفرار من سيف القانون الذي يعتبره “مطّاط”؛ كونه لم يضع تعريفًا للمليشيات ولا تفسيرًا للنظرة الأمريكية للإرهاب، مؤكدًا أن آلية التطبيق والترجمة الفعلية للقانون على الأرض هي ما سيحدد المغزى منه.

وأوضح الفيتوري، أنه رغم أن القانون سيكبح جماح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن هناك شكوكًا حول توقيت صدوره الذي تزامن مع الملتقى الافتراضي المزمع عقده في ليبيا بعد فشل الملتقى السياسي بتونس، متوقعاً استخدام عصا العقوبات في القانون الأمريكي، لتمرير قرارات البعثة الأممية في ليبيا عبر الملتقى الافتراضي.

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