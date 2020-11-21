بعد تلقيهم دعوة رسمية من المغرب.. غدا اجتماع تشاوري بين أعضاء “نواب” طبرق وطرابلس

يجتمع غدا الأحد، أعضاء مجلس النواب في طبرق وطرابلس، وذلك بعد تلقيهم دعوة رسمية من مجلس النواب في المغرب، وذلك لعقد جلسة مشاورات موحدة بالرباط.

وبحسب تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، يعتزم أعضاء مجلس النواب الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق عقد جلسة مشاورات موحدة في الرباط، استجابة لدعوة رسمية من البرلمان المغربي، في خطوة لتوحيد الجسم التشريعي في البلاد.

وكان النائب المنشق محمد حنيش، قد صرح بأن الدعوة المغربية كانت موجهة إلى أعضاء مجلس النواب ولم تكن لرئاسة المجلس.

وأشار “حنيش”، إلى أن عدد الأعضاء الذين يعتزمون المشاركة بالجلسة من طرابلس وطبرق، يفوق الـ100 عضو.

ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس المائة وسبعين عضوا لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.

وأوضح “حنيش” أن هذه الجلسة تعتبر تمهيدا لجلسة أخرى ستعقد في مدينة غدامس الليبية، الأسبوع المقبل، دون أن يحدد موعد دقيق لها.