ويليامز تشيد بنتائج الحوارات العسكرية والسياسية في ليبيا

أكدت رئيسة البعثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن وقف إطلاق النار حظي بترحيب كبير، مشيدة بنتائج الحوار السياسي في تونس، والذي أفضى إلى إقرار إجراء انتخابات أواخر العام القادم.

ستيفاني أوضحت في لقاء مع موقع أخبار الأمم المتحدة أن البعثة الأممية تعمل مع السلطات في البلاد لضمان دعم مفوضية الانتخابات، مؤكدة حرص البعثة أيضا على تمثيل النساء الليبيات بقوة في الحوار السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى تسهيل الانتخابات البلدية.

وأكدت ويليامز أن إنهاء حالة اليأس والجمود والتردي التي دامت لسنوات بات قريبا، داعية الليبيين للتصدي لمن يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه، وإقرار مصير ومستقبل ليبيا.

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