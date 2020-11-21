أردوغان: التدخل التركي في ليبيا “أنعش آمال الحل السياسي”

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن التدخل التركي في ليبيا ساهم بشكل كبير للغاية في إنعاش آمال الحل السياسي.

وقال أردوغان، في كلمة وجهها عبر اتصال مرئي إلى مؤتمرات لحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، إن بلاده “لا تسلك نهجاً توسعياً ولا تتدخل في شؤون الآخرين”.

ولفت أردوغان إلى أن “تركيا ترغب بتوطيد علاقاتها مع جميع التكتلات الإقليمية حول العالم، لافتاً إلى أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا لحل القضايا الراهنة”، مضيفا أن بلاده لا تتجاهل آسيا وإفريقيا أثناء تطوير علاقاتها مع أوروبا.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال أمس، إن تركيا تقدر جهود المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، لكن هذه الجهود لا ينبغي أن تقيد علاقاتها القائمة مع ليبيا.

وأضاف أكار، خلال ندوة حول إصلاح المنظومة الأمنية الليبية، نظمها مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية “سيتا”، أن الوجود التركي في ليبيا ودعم حكومة الوفاق يستندان إلى دعوة وإلى اتفاقيات ثنائية، ويتوافقان مع القانون الدولي، وفق قوله.

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