برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم بـ300 ألف جنيه إسترليني الحوار الليبي الداخلي

في إطار دعم برنامج الحوار السياسي في ليبيا، ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ب300 ألف جنيه إسترليني لدعم الحوار الليبي الداخلي الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يشار إلى أن المملكة المتحدة تعد مساهما رئيسيا في مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما في ذلك صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، الذي تشارك فيه المملكة المتحدة بأكثر من 5 ملايين دولار، إلى جانب 13 شريكا دوليا والحكومة الليبية، حيث بلغ إجمالي التمويل المقدم من المملكة المتحدة إلى البرنامج 7 ملايين و500 ألف دولار أمريكي.

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