استعدادا لامتحانات الإعدادية.. تاجوراء تعقم مقار لجان الامتحانات

أعلنت ‏مراقبة تعليم بلدية تاجوراء، اليوم السبت، أنه في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق الاستحقاق الوطني لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020م، وبالتعاون مع فريق المبادرون بالعمل التطوعي تاجوراء، تم تعقيم مقار لجان الامتحانات بمدارس ( الواحة – تاجوراء الشعبية – العثمانية ).

وأوضحت اللجنة، أنه تم تعقيم كافة القاعات والممرات وجميع المرافق استعداداً لاستقبال طلبة الشهادة الإعدادية، وستستمر عملية التعقيم لتشمل مدرستي شهداء الانتفاضة وسيدي عبدالكريم، وسيتكفل فريق المبادرون بتعقيم هذه المدارس بشكل دوري.

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