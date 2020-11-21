مركز الرصد بالبيضاء يسجل حالتي اشتباه بفيروس كورونا

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة – إدارة الشؤون الصحية البيضاء، السبت، تسجيل حالتي اشتباه بفيروس كورونا بين المترددين على المركز.

وقال المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن عدد المترددين على المركز بلغ 29 شخصا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز أن عدد المترددين من داخل مدينة البيضاء بلغ 18 حالة ما بين مخالطين لحالات إيجابية بكورونا ومسافرين و زائرين للكشف الطبي، مشيرا إلى أن عدد المترددين على المركز من خارج مدينة البيضاء بلغ 11 حالة.

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