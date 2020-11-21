دورية من مجمع مليتة إلى مدينة الرياينة للكشف عن أنابيب النفط

سيرت وحدة حماية خطوط النفط والغاز كتيبة عقبة بن نافع التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية، وبالتعاون مع مديري حقل الفيل النفطي والأمن الصناعي بالحقول، وفريق فني متخصص تابع لمجمع مليتة، سيرت دورية تم تجهيزها بالسيارات والمعدات، لغايات الكشف عن الأنابيب الناقلة للنفط الخام والغاز والصمامات،

حيث ستنطلق هذه الدورية من مجمع مليتة النفطي مرورا بمنطقة الشبيكة وجنوب العجيلات، وصولا إلى الصمام رقم 10 بمدينة الرياينة ومن ثم العودة مع نفس الخط، كما ستقوم بجمع البيانات على طول الخط وأخذ عينات وتقييم حالة خط التصدير والمحطات من حقل الفيل إلى مجمع مليتة.

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