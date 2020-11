اشرف الشح: صوان مصدوم من عدم تمرير صفقة عقيلة وباشاغا في حوار تونس

هاجم أشرف الشح، المستشار السابق لمجلس “الدولة” الاستشاري، محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا.

وقال الشح في تغريدة اليوم السبت على “تويتر” إن “حالة صدمة تصيب رئيس الحزب الانتهازي لعدم تمرير صفقة عقيلة باشاغا.. يقول إنهم يريدون رئيس حكومة قويا لمنع محاولة هجوم ثانية، ولذلك قبلوا بعقيلة قائدا أعلى للجيش (Face with tears of joyFace with tears of joy).. السبب الحقيقي وراء صدمتهم هو الخوف من إرادة الليبيين في انتخابات، والذي لن يُمكن المراهقين في الاستمرار” على حد زعمه.

وكان صوان قال في تصريحات صحفية أمس الجمعة: “حذرنا من إعطاء فترة راحة للحوار لأن هذا يعطي أكسجين الحياة للمعرقلين، وهذا ما يجري الآن من بعض المعرقلين، وبعض الدول أيضا”.

وزعم صوان قائلا: “كان أمام المتحاوين فرصة ثمينة للوصول إلى تسوية شاملة توحد البلاد وهم مسؤولون عن ضياعها بسبب رفض قبول الآخر المخالف، وعدم قدرة غالبية المشاركين على اتخاذ قرارات صعبة وجريئة قد تحرجهم مع وسطهم السياسي والاجتماعي”، وفق زعمه.

كما ادعى رئيس الحزب السياسي لجماعة الإخوان، ضرورة “أن يكون رئيس الحكومة شخصا جريئا لديه قدرة على اتخاذ القرار ويحتكر القوة لتنفيذ القانون”، على حد قوله.