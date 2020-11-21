بسبب الأموال الليبية واستغلال النفوذ وتهم الفساد.. ساركوزي يمثل أمام القضاء الفرنسي

أعلنت مصادر صحفية، اليوم السبت، أنه ستبدأ في باريس يوم الاثنين المقبل، محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد إلى جانب محاميه تييري إرتزوغ والقاضي السابق جيلبير أزيبير.

وأوضحت المصادر، أنه من المحتمل أن يواجه ساركوزي السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ، كما سيواجه تهما تتعلق بالحصول على أموال ليبية دعما لحملته الانتخابية في العام 2007، وهي قضية تلاحقه منذ مغادرته الحكم قبل سنوات ويحاول نفيها رغم أن جل التحقيقات تدينه فيها.

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