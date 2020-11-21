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ضبط شحنة “بطاطا” مخالفة على الطريق الساحلي (صور)

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، السبت، ضبط شحنة خضروات “بطاطا” بأحد التمركزات الأمنية على الطريق الساحلي.

وأوضحت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، أنه وبعد ورود بلاغ من قبل جهاز الشرطة الزراعية بشأن خروج شحنة خضروات “بطاطا” من ميناء الخمس بدون إذن جمركي ولا فحص صحي بالميناء، تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، من ضبط الشحنة أثناء مرورها على الطريق الساحلي.

وأشارت “داخلية الوفاق” إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه الشحنة، وتم إخطار الجهات المختصة، ونشرت بصفحتها صورا للشحنة المضبوطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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