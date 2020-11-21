بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بالمشاركة بشكل أكبر في إيريني لحظر السلاح إلى ليبيا

أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، توسيع مهمة إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

وأضاف بوريل في تصريحات صحفية، أنه قبل 7 أشهر كانت لدي إيريني سفينة وطائرة بدوام جزئي واليوم أصبح لديها 4 سفن حربية تعمل بدوام كامل و4 طائرات، مشيرا إلى أن فرنسا عرضت استخدام ميناء مرسيليا لخدمة المهمة البحرية لإيريني، مؤكدا أن عملية إيريني تسير بشكل جيد.

وطالب بوريل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمشاركة بشكل أكبر في إيريني العملية، مضيفا أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية تشارك أيضًا في العملية التي تقدم الدعم للأطراف في ليبيا.

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