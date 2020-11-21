نحو 100 ألف طالب يؤدون امتحانات المرحلة الإعدادية

يتوجه، الأحد، 99030 طالبا وطالبة، 50099 ذكور، و48931 من الإناث، لأداء امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام 2019- 2020، في مناطق حكومة الوفاق.

وقال مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، في مؤتمر صحفي، السبت، إن المستلزمات الوقائية لمجابهة جائحة كورونا الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية واللجان المشرفة وكذلك الأسئلة الامتحانية، وصلت لجميع اللجان الامتحانية.

وأكد أن امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام لم تشهد أي تسريب للأسئلة، كما لم يتم تمكين أي طالب ليس لديه رقم جلوس، وعبّر عن أسفه لوجود أخطاء في الأسئلة الاسترشادية في امتحانات الشهادة الثانوية، لكنه طمأن بأن الأسئلة الامتحانية من خارج الاسترشادية لن يتم احتساب درجاتها وسيتخذ إجراء بشأنها.

وشدد مسعود أن سلامة الطلبة أولوية، لذلك شكلت لجنة لوضع بروتوكول صحي احترازي، لحمايتهم، مثمنا جهود الجهات الداعمة للوزارة.

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