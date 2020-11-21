تفاصيل اعتداء حراسة باشاغا على عناصر مخابرات عماد الطرابلسى في مطار معيتيقة

كشف محمد على المبروك، الكاتب الليبي، عن أن رئيس جهاز المخابرات المكلف عماد الطرابلسي تقدم بشكوى للنائب العام ضد وزير الداخلية فتحي باشاغا، وفريق حراسته بسبب اعتداء فريق حراسة فتحي باشاغا في مطار معيتيقة على عنصرين من جهاز المخابرات، اعتداء بالضرب مبرح أدى إلى كدمات وجروح وكسور وأغماء أحد العنصرين.

وتابع المبروك في تدوينه على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ولم يكتف وزير الداخلية بذلك بل طالب باستدعاء العنصرين وأمرهم بعدم تتبع سفر المسؤولين، وأمر مدير المطار بإخلاء المطار من عناصر جهاز المخابرات.