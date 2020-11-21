ليبيا الان

تفاصيل اعتداء حراسة باشاغا على عناصر مخابرات عماد الطرابلسى في مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف محمد على المبروك، الكاتب الليبي، عن أن رئيس جهاز المخابرات المكلف عماد الطرابلسي تقدم بشكوى للنائب العام ضد وزير الداخلية فتحي باشاغا، وفريق حراسته بسبب اعتداء فريق حراسة فتحي باشاغا في مطار معيتيقة على عنصرين من جهاز المخابرات، اعتداء بالضرب مبرح أدى إلى كدمات وجروح وكسور وأغماء أحد العنصرين.

وتابع المبروك في تدوينه على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ولم يكتف وزير الداخلية بذلك بل طالب باستدعاء العنصرين وأمرهم بعدم تتبع سفر المسؤولين، وأمر مدير المطار بإخلاء المطار من عناصر جهاز المخابرات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك