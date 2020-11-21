هذا ما جاء في كلمة لأردوغان حول ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2020

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تدخل بلاده في ليبيا كان له الدور الكبير في إطلاق العملية السياسية التي تجرى حاليا في أكثر من منطقة.

وفي كلمة له أمام منتدى “”هاليفاكس للأمن الدولي قال أردوغان إن “التدريب والدعم الاستشاري الذي قدمته تركيا للحكومة الليبية منع البلاد من الانزلاق إلى مزيد من الحرب الداخلية، ومهد الطريق إلى العملية السياسية”.

وأضاف الرئيس التركي الذي تعتبر بلاده من أكثر المساهمين في تعميق الأزمة الليبية من خلال دعمه للمجموعات المسلحة، إن تركيا تواصل الوقوف بجانب من سماهم الأصدقاء في عدد من الدول ومنهم ليبيا.

يشار إلى أن الكلمة تطرقت أيضا إلى بعض القضايا التي تتدخل فيها اسطنبول في عدد من الأزمات الدولية.