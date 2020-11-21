ليبيا الان

القوات المسلحة توفر طائرة لسفر أعضاء مجلس النواب للمغرب

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف مصادر لـ”الساعة24″، أن القيادة العامة القوات المسلحة الليبية سوف توفر طائرة لأعضاء مجلس النواب المتواجدين في مدينة بنغازي  للسفر إلى مدينة طنجة المغربية غدا الأحد لحضور اجتماع تشاوري يضم نحو 50 عضو من  مجلس النواب.

ويجتمع غدا الأحد، أعضاء مجلس النواب في طبرق وطرابلس، وذلك بعد تلقيهم دعوة رسمية من مجلس النواب في المغرب، وذلك لعقد جلسة مشاورات موحدة بالرباط.

وبحسب تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، يعتزم أعضاء مجلس النواب الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق عقد جلسة مشاورات موحدة في الرباط، استجابة لدعوة رسمية من البرلمان المغربي، في خطوة لتوحيد الجسم التشريعي في البلاد.

وكان النائب المنشق محمد حنيش، قد صرح بأن الدعوة المغربية كانت موجهة إلى أعضاء مجلس النواب ولم تكن لرئاسة المجلس.

وأشار “حنيش”، إلى أن عدد الأعضاء الذين يعتزمون المشاركة بالجلسة من طرابلس وطبرق، يفوق الـ100 عضو.

ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس المائة وسبعين عضوا لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.

وأوضح “حنيش” أن هذه الجلسة تعتبر تمهيدا لجلسة أخرى ستعقد في مدينة غدامس الليبية، الأسبوع المقبل، دون أن يحدد موعد دقيق لها.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • شر البلية مايضحك
    والجنازه كبيرة والميت فأر بينى وبينكم الحكومة المغربيةتطبق فى الضيافة وبحكم الأصالة ثم الكساد بسبب (الكورونا ) وفهموا عقلية الليبين الشواذ وعشقهم(للحريرة)وهذى المرة فى
    المدينة العتيقة
    (طنجه) وبحكم الشعب المغربي شعب بشوش وصاحب (نكته ) ومضياف بحكم الأصالة ولا يخللو
    من النكته وخاصة
    العدد ماشاء الله لربما يتوجهوا بهذا العدد بعد انتهاء اللمه
    و (يحرقوا) بيهم
    للشواطئ الاسبانية ويريحونا من شواذ السياسة
    عالعموم ربنا يكون فى عون إخوتنا المغاربة
    الله يعمرها دار
    واسمحوا لينا

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