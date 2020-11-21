ليبيا الان

تواصل فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال وادي الحياة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظمت جمعية أعمل معروف للاعمال الخيرية  والتطوعية مساء اليوم بقاعة كلية السياحة والآثار بجرمه مسابقة أفضل مصور بمشاركة عدد من الرواد الشباب المهتمين بمجال التصوير. 

وتم خلال هذه المسابقة عرض عدد من الصور التي تناولت المعالم السياحية والتراثية وبعض منها في مجال الطبيعة. 

وقد شارك في عملية تقييم المشاركين كلأ من المصور عبدالسلام عبدالعزيز  والمصور حسن مسعود  وقدموا للمتسابقين عدد من الملاحظات الفنية حول الصور التي تم عرضها في المسابقة.

وحضر الحفل  عضو المجلس البلدي الغريفة ومختار محلة جرمه   وعدد من أعضاء اللجنة المشرفة على فعاليات الأسبوع بالمنطقة وعدد من أعضاء الجمعية ونشطاء المجتمع المدني بالمحلة .

وفي الختام  تم توزيع شهائد الشكر والتقدير لرواد الاسبوع بوادي الحياة والمشاركين في المسابقة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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