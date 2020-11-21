أردوغان يزعم: تركيا لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تتبع النهج التوسعي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن تدخل أنقرة في ليبيا ساهم بشكل كبير في تحريك المسار السياسي هناك، بحسب قوله.

وأضاف أردوغان في كلمة لمنتدى “هاليفاكس” للأمن الدولي، أن تركيا لا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تتبع النهج التوسعي، بحسب تعبيره.

وتابع أردوغان أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب أصدقائها في كل مكان بدءا من سورية ومرورا بليبيا وشرقي المتوسط ووصولا إلى القوقاز، بحسب زعمه.

وأوضح أردوغان أن بلاده ستواصل العمل لإنهاء العزلة عن القبارصة الأتراك والتقاسم العادل لموارد الطاقة شرقي المتوسط، بحسب قوله.

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