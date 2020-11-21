سلامة: التدخل الأجنبي في ليبيا وصل إلى مستويات لا تحتمل

أكد المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا، غسان سلامة، أن الانتخابات التي ستجرى في ليبيا في الـ 24 من ديسمبر من العام المقبل، ستكون حاسمة لإزاحة الشخصيات التي تتصدر المشهد السياسي، من خلال انتخاب قيادات جديدة لليبيا.

وقال سلامة، إن مستوى التدخل في ليبيا وصل إلى مستويات لا تحتمل، من خلال التدخل العسكري المباشر والأموال والمرتزقة وإدارة بعض المهام الحساسة، وهذا أمر غير مقبول لسيادة ليبيا، واصفاً ما تحقق في تونس بـالتقدم الكبير مقارنة بسنوات تعقّد الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24