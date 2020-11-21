مديرية أمن سرت تكشف خريطة توزيع الوقود صباح اليوم

عن مصدر الخبر
صحيفة الساعة 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
الحوار الليبي.. تعرف على ما سيتم مناقشته في جلسة المغرب
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
ملتقى ليبيا الدولي للتنمية الصحية يناقش اليوم تداعيات أزمة كورونا
تم النشر منذُ 52 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الشح: عدم تمرير صفقة عقيلة وباشاغا بحوار تونس أصاب صوان بالصدمة
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
العبيدي: الحوار عن بُعد يزيد من اتساع هوة الخلافات بين الأطراف المشاركة
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك