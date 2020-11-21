مركز مصراتة الطبي يستقبل 3 حالات «كورونا»

اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الأحد، استقبال مراكز العزل في مصراتة ثلاث حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع إجمالي الحالات بهذه المراكز إلى 29 حالة، بينها 15 حالة في العناية المركزة.

وسجلت الحالات الثلاث بقسم العزل في مركز مصراتة الطبي، ما يرفع إجمالي الحالات به إلى 15 حالة تتوزع بواقع تسع في قسم الإيواء وست في العناية المركزة، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة بموقع «فيسبوك».

– 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة و3 حالات وفاة

وتتواجد تسع حالات في مراكز العزل بالمعهد القومي للأورام موزعة بواقع أربع في قسم العناية المركزة، وخمس في الإيواء، فيما تتواجد خمس حالات في قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن والأمراض الصدرية كلها في قسم العناية المركزة. فيما لا تتواجد أية حالات في مركز الكشف والعزل بالمركز الصحي الكراريم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا