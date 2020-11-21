إعادة افتتاح مسجد “آت بارون” التاريخي في كاباو بعد 7 شهور من الصيانة

افتتحت قرية كابو – في جبل نفوسة – مسجد “آت بارون”، والذى يعد من أقدم المساجد التاريخية في ليبيا، أمام المصلين من جديد بعد سبعة أشهر من أعمال الصيانة والترميم، التي نفذها أهالي القرية، بدعم عدد من الجمعيات الخيرية.

ووسط التزام بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس “كورونا”؛ أقبل عدد من أهالي جبل نفوسة، حيث أُلقيت مجموعة من الأبيات الشعرية وقصص لسيرة الرسول (ص) وقبل الافتتاحية؛ تم تكريم كل الذين ساهموا في إنجاح إعادة فتح المسجد.

وتم بناء مسجد “آت بارون”، منذ القرن الرابع ميلادي، حيث واكب كل الأديان وكان معبداً في البداية، ثم بعد اعتناق أهل جبل نفوسة للدين الإسلامي؛ أصبح مسجدًا لأداء الصلوات، ولكن المسجد ومع مرور الزمن وتعاقب الفصول، سقطت جدرانه وانهارت، فيما تهاوت أجزاء كثيرة من السقف.

وتقع قرية كاباو في جبل نفوسة شرق مدينة طمزين وفرسطاء وغرب مدينة المجابرة.