أوباما في الأرض الموعودة : عجز ساركوزي و كاميرون عن مواجهة القذافي ورط أمريكا في الحرب على ليبيا

تطرّق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في أحد فصول كتابه الجديد “أرض الميعاد” إلى أحداث نكبة فبراير 2011 ، واستحضر من خلاله ذكرياته مع التدخل العسكري في ليبيا.

وقال أوباما في كتابه إنّ خيار بلاده الأوّل لم يكن التدخل العسكري في ليبيا، حيث تم الاكتفاء بتسليط عقوبات اقتصادية، مشيرة إلى أن مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن سوزان رايس لعبت دور كبير في التأثير على قرار التدخل العسكري.

و أوضح أوباما في كتابه أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و رئيس وزراء بريطانيا دايفيد كاميرون ، بذلا قصارى جهدهما لتوريطه في الحرب على ليبيا لعلمها عدم مقدرتهما على مواجهة الزعيم الراحل معمر القذافي على الأرض بدون قوى عظمى تدعمهما مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، مشيرا إلى أنهما أعتبرا القرار الأمريكي بالتدخل أنقذتها من مأزقيهما أمام الرأي العام الداخلي في بلديهما.

و أعرب أوباما عن استغرابه من موقف جامعة الدول العربية التي فاجأت الجميع بإعلانها الموافقة على تدخل دولي في ليبيا، وهو ما وصفه بالنفاق الذي شعر تجاهه بالاحتقار، وعزا السبب إلى رغبة بعض الدول بتحويل الأنظار عن خرق الحقوق الأساسية التي تمارسها بحق شعوبها، فيما كانت مهمة الدول العربية تتتمثل في تقديم الدعم اللوجستي، ومن بين هذه الدول ذكر أوباما قطر.

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