49 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة والحصيلة تقترب من 7 آلاف

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الأحد، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 183 حالة شفاء.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مختبر مصراتة المرجعي أجرى تحاليل على 435 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 386 عينة، وإيجابية 49 عينة، إضافة إلى تسجيل 183 حالة شفاء وأربع حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في مصراتة إلى 6900 حالة، بينها 1573 حالة نشطة، و5110 حالات شفاء، فيما توفي 217 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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