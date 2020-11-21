محمود عبدالعزيز «مشارف» : صحيفة المرصد تُدار من قبل الموساد الإسرائيلي

ليبيا – مجددًا وضمن الحملة التي كثفتها الجماعة مؤخرًا ضد صحيفة المرصد ، شن عضو المؤتمر السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبدالعزيز هجومًا على الصحيفة متهمًا إياها بالارتباط مع إسرائيل ! .

وقال عبدالعزيز الملقب في بن وليد بـ ” محمود مشارف ” عبر صفحته على فيسبوك مساء السبت أن ” صحيفة المرصد الممولة إماراتيًا – بحسب زعمه – يشرف على تحريرها الموساد الاسرائيلي وتتابع بدقة اعلام الثورة وتعيد صياغة ما يبثه بطريقة افخاي ادرعي !” في إشارة منه للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي .

ولم يكتفي ” محمود مشارف ” بهذا القدر بل ذهب إلى أبعد من ذلك لاختراع قصة عن موظف مزعوم قال انه كان ضمن فريق المرصد وقد استقال وهرب بعد معرفته أن من يتولى الاشراف على المحتوى التحريري وتولى تدريب فريق التحرير هم ضباط من الموساد الإسرائيلي !.

هذا وكانت المرصد قد باشرت اجراءات دعوى قضائية ضد محمود عبدالعزيز ” مشارف “شهر فبراير الماضي في جمهورية مالطا قبل ان يطلب المحامي تعليق اجراءاتها بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا والإغلاق التام الذي تم في ڤاليتا حيث أوراق القضية التي سيتم تنشيطها مجددًا عبر المحامي .

المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية