الأغا: هناك صراع بين الوفاق والكبير ولا توجد محاولات حقيقة لتوحيد قطبي المصرف المركزي

قال مدير السيولة في المصرف المركزي البيضاء، رمزي الأغا، إنه لا توجد محاولات حقيقية لتوحيد قطبي المصرف المركزي، مؤكدا أن هناك صراع بين حكومة الوفاق غير المعتمدة ومحافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، بسبب سياساته المالية.

وأضاف الأغا أن هناك ضغوطا واسعة على الكبير من حكومة الوفاق لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، مقارنة مع الدينار الليبي، معتبرا أن حل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار لا يكون إلا باتخاذ سياسات، منها توحيد سعر صرف العملات الأجنبية.

وكان الأغا قد كشف في وقت سابق عن وجود تقرير على مكتب الصديق الكبير يشير فيه إلى ضرورة نقل الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية الموجودة كأرصدة في البنوك التركية؛ خوفا من تأثير الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة التركية؛ لكي لا يستعملها البنك المركزي التركي في معالجاته للأزمة.

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