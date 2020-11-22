صحفي يخترق اجتماعا سريا لوزراء دفاع أوروبا

تمكن صحفي هولندي من اقتحام اجتماع مغلق عبر الفيديو لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي، وتسبب ذلك في إنهاء الاجتماع، وفقا لما أوردته “بي بي سي”.

والتحق الصحفي دانييل فيرلان، من محطة أر تي إل نيوز الهولندية، اجتماعا مغلقا عبر الفيديو لوزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي، بعدما نشرت وزيرة دفاع بلاده بالخطأ بعضا من تفاصيل الدخول عبر موقع “تويتر”.

وفيما بدا متفاجئا لنجاحه في دخول الاجتماع، راح الصحفي، المتخصص في شؤون التكنولوجيا، يلوح بيده، وتوجه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالحديث إلى الصحفي، قائلا “أنت تعلم أنك قفزت إلى مؤتمر سري، أليس كذلك؟”.

وفيما ضحك مسؤولون، رد فيرلان، قائلا “نعم، نعم، أنا آسف. أنا صحفي من هولندا. أنا آسف لمقاطعة مؤتمركم. سأغادر”، ورد عليه بوريل “أنت تعلم أن ما قمت به جريمة جنائية، أليس كذلك؟”، مضيفا “من الأفضل أن تخرج بسرعة قبل وصول الشرطة”.

وتمكن الصحفي من دخول الاجتماع بعدما نشرت وزيرة الدفاع الهولندية آنك بيليفيلد بصفحتها بموقع تويتر صورة تحتوي على عنوان الدخول وجزء من شفرة الدخول.

“بعد عدد من المحاولات، نجحت أر تي إل نيوز في تخمين شفرة دخول الاجتماع الاستشاري السري، لأن خمسة من الأرقام الستة (التي تتكون منها الشفرة) كانت مرئية في الصورة”، بحسب المحطة.

وبينما تعامل كثيرون مع الموقف بسخرية، إلا أنه أثار أسئلة جدية حول أمن اجتماعات الاتحاد الأوروبي السرية، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهولندية إن التغريدة (التي نشرتها الوزيرة) بتفاصيل تسجيل الدخول كانت “خطأ غبيا”.

وأضاف “هذا يوضح مدى الحرص الذي يجب توخيه عند إرسال صورة لاجتماع”، مشيرا إلى أن “مثل هذا الخرق غير قانوني وسيتم إبلاغ السلطات به”.

وكان من المقرر أن يناقش وزراء الدفاع بالاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع أول من أمس الجمعة التطورات الليبية بعد اتفاق وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية الجارية، والموقف من عملية “إيريني”.