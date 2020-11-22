التكبالي: الجولة المقبلة من الحوار لن تنجح ابدا

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن نقل جلسات الحوار من اللقاء المباشر إلى الاجتماع عبر الدائرة المغلقة دليل على فشل هذا الحوار وأنه لن ينجح أبدا.

وأضاف التكبالي في تصريح صحفي أن المبعوثة الأممية ستأتي لأعضاء الحوار بحكومة من الخارج كما جرى تماما في حوار الصخيرات قبل خمس سنوات.

واعتبر التكبالي، أن كل المشاركين في مؤتمر الحوار في تونس تقع عليهم الآن مسؤولية أدبية وسياسية وعليهم أن يعتذروا عن كل ما حدث من دفع أموال ورشاوى خلال جلسات المؤتمر، مضيفًا أن كل من يستحي عليه أن لا يشارك في الجولة المقبلة من الحوار لأنّه لن يقدم شيئا لليبيين.

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