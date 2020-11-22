شركة الواحة للنفط: إمدادات الغاز من حقل الفارغ تدخل مرحلة التزويد

قالت شركة الواحة للنفط، إنه وفقآ لتعليمات لجنة الادارة بضرورة المبادرة والتعاون وتذليل الصعاب أمام المؤسسات العاملة بمجال الطاقة الكهربائية، يعمل المختصين بغرفة التحكم الرئيسية (بحقل الفارغ ) علي التعاون التام مع المشرفين التابعين لمستقبل غاز الفارغ (محطة السرير ) بشكل مستمر أثناء سير تدفق الغاز و تذليل أي عقبات فنية .

وتابعت الشركة فى إيجاز صحفى، بعد متابعات دقيقة تم جتياز التجارب (التشغيلية ) وبلوغ الغاز بالخط الواصل إلى (محطة السرير ) إلى مابعد النقطة (7)كيلو متر ليصل منذ 48 ساعة من النقطة (30) كيلومتر إلى النقطة(60)كيلو متر حتي بلوغها اليوم ظهرا النقطة (96) كيلومتر حيث تم فتح الصمامات بنسبة تتجاوز 50% تمهيدا لوصول الغاز إلى محطة ( السرير) .

وأضافت، وذلك بغضون أيام قليلة وتمكين المشرفين بالمحطة من إجراء الاختبارات الأولية الخاصة واستئناف تشغيل الوحدات المنتجة للكهرباء بالغاز ودخولها بشكل تدريجي حتي يتمكن مسؤولي المحطة من تحقيق الهدف، وهو دخول وحدات توليد حديثة للعمل وتخفيض معاناة الشعب الليبي وسكان المنطقة ورفع طاقته الإنتاجية من الكهرباء مما يحقق تطلعات قطاع النفط والغاز عصب الاقتصاد الوطني بالبلاد وتلبية لاحتياجات مجتمعنا وتدعيم جهود تطوير الشبكة العامة للكهرباء.