الشح: عدم تمرير صفقة عقيلة وباشاغا بحوار تونس أصاب صوان بالصدمة

قال العضو السابق في ما يسمى بمجلس الدولة، أشرف الشح، إن رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد صوان أصيب بصدمة لعدم تمرير صفقة عقيلة باشاغا، في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وأضاف الشح في تغريدة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن صوان وحزبه الانتهازي يقولون إنهم يريدون رئيس حكومة قويا لمنع محاولة هجوم ثانية، ولذلك قبلوا بعقيلة قائدا أعلى للجيش، مؤكدا أن السبب الحقيقي وراء صدمتهم هو الخوف من إرادة الليبيين في انتخابات، والذي لن يُمكن المراهقين في الاستمرار، وفقا لتعبيره.

وكان صوان قال في تصريحات صحفية الجمعة، إنه حذر من إعطاء فترة راحة للحوار لأن هذا يعطي أكسجين الحياة للمعرقلين، وهذا ما يجري الآن من بعض المعرقلين، وبعض الدول أيضا، زاعما أنه كان أمام المتحاوين فرصة ثمينة للوصول إلى تسوية شاملة توحد البلاد وهم مسؤولون عن ضياعها بسبب رفض قبول الآخر المخالف، وعدم قدرة غالبية المشاركين على اتخاذ قرارات صعبة وجريئة قد تحرجهم مع وسطهم السياسي والاجتماعي، وفق زعمه.

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