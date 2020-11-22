ملتقى ليبيا الدولي للتنمية الصحية يناقش اليوم تداعيات أزمة كورونا

تنطلق اليوم، فاعليات ملتقى ليبيا الدولي للتنمية الصحية المستدامة، على تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثالثة مساءً، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويتناول الملتقى، عدة مواضيع علمية في المجال الصحي بما فيها تداعيات ازمة كورونا.

وأظهرت صور نشرها مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية، للتجهيزات الخاصة بجناح المكتب في الملتقى، داخل أروقة مستشفى طرابلس الطبي – الجامعي.

وأشار المركز، أن فعاليات الملتقى، سيبدأ بدورته الخامسة التي تعقد بالمشفى الجامعي، وسيُلقي فيه يوم علمي تحت عنوان “الاجراءات الوقائية والرقابية المتبعة من بداية الأزمة وسبل تطويرها”.

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