الحوار الليبي.. تعرف على ما سيتم مناقشته في جلسة المغرب

أفاد عضو أكاديمي مشارك في ملتقي الحوار السياسي الليبي، من ضمن لائحة المستقلين، أن الجلسة القادمة ستستكمل مناقشة آليات الترشح للحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي.

ولفت العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأناضول، إلى أنه “من المرجح عند الانتهاء من استكمال البند الخاص بآليات الترشح، ستكون هناك جلسة مباشرة (لم يحدد موعدها) تجمع أعضاء لجنة الحوار؛ وذلك للتصويت على اختيار الشخصيات التي ستكون على رأس الحكومة والمجلس الرئاسي”.

وأوضح عضو مجلس النواب بطرابلس محمد حنيش، للوكالة التركية، إن “أعضاء المجلس بطرابلس وطبرق، تلقوا دعوة رسمية من مجلس النواب في المغرب، لعقد جلسة مشاورات موحدة”.

وأوضح حنيش، أن الدعوة المغربية كانت موجهة إلى أعضاء مجلس النواب ولم تكن لرئاسة المجلس.

وذكر عضو مجلس النواب بطرابلس، أن النواب الذين يعتزمون المشاركة بالجلسة سيتوجهون إلى المغرب، في وقت لاحق السبت، على أن تعقد جلسة المشاورات الأحد.

وأشار حنيش، إلى أن عدد الأعضاء الذين يعتزمون المشاركة بالجلسة من طرابلس وطبرق، يفوق الـ100 عضو.

وأفاد عضو مجلس النواب، أن هذه الجلسة تعتبر تمهيدا لجلسة أخرى ستعقد في مدينة غدامس الليبية، الأسبوع المقبل، دون أن يحدد موعد دقيق لها.

واستبعد حنيش، حضور رئيسي المجلس في طرابلس وفي طبرق، حمودة سيالة، وعقيلة صالح.

وأكد عضو مجلس النواب بطرابلس محمد الرعيض لوكالة الأناضول، إن “المجلس سيجتمع لمدة 4 أيام في المغرب تمهيدا لعقد جلسة تضم كافة الأعضاء داخل ليبيا”.

وأضاف الرعيض، “تلقينا دعوة رسمية من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)”.

وتابع عضو مجلس النواب بطرابلس: “هذه الخطوة تهدف لإنهاء الانقسام بالمجلس وتوحيده، وأتوقع أن تؤتي ثمارها في وقت وجيز”.

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