بلدية وازن تعلن عن بدء أخد مسحات التأكد من فيروس كورونا

أعلنت لجنة الرصد والتقصي والإستجابة السريعة المركز الوطني ببلدية وازن، أنها ستبدأ في أخد مسحات التأكد من فيروس كورونا، اليوم الأحد.

وأوضحت البلدية، عبر صفحتها على الفيسبوك: “يعلمكم مشرف الرصد والتقصي ببلدية وازن بأنه سيتم أخد مسحات للتأكد من فيروس كورونا غدا صباحا الأحد الموافق 22-11-2020 م إبتداء من الساعة التاسعة صباحا”

وأضافت بلدية وازن، في إعلانها، “على الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا أو ماشابه عليهم التواصل مع مشرف الرصد لأخد مسحات أنفية للتأكد من المرض”.

ونشرت البلدية، أرقام هواتف لجنة الرصد والتقصي والإستجابة السريعة المركز الوطني ببلدية وازن:

0911080148

0920477308

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