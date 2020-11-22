مسؤول في الوفاق: نتمسك بإدراج “الكانيات” في القائمة الأممية السوداء

استغرب مسؤول عسكري بعملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، الموقف الروسي المعارض لمعاقبة المجموعة المسلحة “الكانيات” على ما قال إنها “جرائم ارتكبتها في مدينة ترهونة”.

وأوضح المسؤول العسكري، الذي اشترط عدم ذكر اسمه لصحيفة “الشرق الأوسط”، “مواطني المدينة (ترهونة) الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس، عاشوا معاناة كبيرة على مدار قرابة عشر سنوات، ولم يتحرروا إلا مع هروب هذه العصابة”.

وأشار المسؤول العسكري في حكومة الوفاق، في حديثه، إلى أن “شهادات المواطنين الذين عايشوا تورط عائلة (الكانيات) في تعذيب معارضيهم متوفرة، وباتت معروفة للجميع، ويمكن لروسيا أو غيرها من الدول الاطلاع عليها، إذا كانت تريد مزيداً من الأدلة على مقتل 128 مواطناً عثر على رفاتهم في 26 مقبرة جماعية بالمدينة ومحيطها… وعشرات تمت تصفيتهم وتخزين جثثهم في ثلاجات الموتى، وحاويات حديدية، أو إلقاؤهم في الآبار المهجورة”.

من جهة أخرى، تطرق الناشط السياسي أحمد التواتي، في تصريح له للصحيفة، ” إن موسكو تعارض محاسبة «الكانيات» مخافة أن يتم تصنيف جرائمها على أنها جرائم حرب، وبالتالي تطال هذه التهمة قيادات عليا في الجيش: «لذا فإن روسيا تحاول ألا تُجبَر على الذهاب في هذا الاتجاه». ورأى أن روسيا الآن «أقل ثقة في الدول العظمى، ولن تمرر أي مشروع إلا إذا كانت متأكدة مائة في المائة من أنه لن يستعمل ضد حلفائها”.

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