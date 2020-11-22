الهلال الأحمر الليبي ينظم حملة توعية للعاملين الأجانب والعرب لمجابهة كورونا

نظمت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، حملة توعوية وإرشادية تحت عنوان (كمامتك، صحتك، حمايتك) في منطقة “بطة” لبعض العاملين الأجانب والجاليات العربية الموجودة في المنطقة وذلك لمجابهة جائحة كورونا.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها أن الحملة تأتي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الساحل والشراكة المجتمعية الساحل

وأشارت الأمانة إلى أن هذا الحملة تأتي هذه في إطار التوعية الشاملة للمجتمع وتقديم النصائح لهم بالإلتزام بالإجراءات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.

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