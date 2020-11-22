«الصغير» ساخرا: بريطانيا تسعى لاستمرار الحوار الليبي بـ300 ألف جنيه إسترليني

عبر حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، عن استغرابه من استمرار ملتقى الحوار السياسي الليبي رغم اختلاف الأعضاء فيما بينهم.

وتساءل «الصغير»، عبر منشور له بفيسبوك: «لا أعلم ما فائدة استمرار ملتقى بدعوى التسهيل وهم اختلفوا فيما بينهم بحسب قولهم على الية اتخاذ القرار؟».

وعلق على خبر بعنوان «بريطانيا تتبرع ب 300 الف جنيه إسترليني لاستكمال ملتقى الحوار»، قائلا: «إنه سيتم صرف هاتف ذكي وعدد واحد جيجا بايت لكل عضو من ال75 بالملتقى لعقد جلسة الزووم المرتقبة».

وأوضح أن النتيجة إذا نجح اللقاء واستمر الملتقى سيكون لدينا سابقة دولية في التمويل والوصول لسلطة فوق السلطات بأموال (خيرة) بريطانية».

واختتم حديثه متسائلا:«هل رفض أي عضو علناً وخارج كواليس الملتقى وفِي الإعلام أو وسائطها استمرار الملتقى ورفض تنصيبه على الليبيين بقرار من مبعوثة مؤقتة؟»، في إشارة إلى ستفياني وليامز، المبعوثة الأممية في ليبيا.