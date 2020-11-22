إصابة شخص في انفجار لغم أرضي بعين زارة

أصيب شخص السبت، في انفجار لغم أرضي في منطقة عين زارة فيما قامت الإسعاف بنقله لمستشفى الحوداث لتلقي العلاج اللازم.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي السبت، إن مكتب إسعاف بلدية عين زارة قام صباح أمس، بنقل حالة بعد تعرضه لتفجير لغم أرضى ونقلة إلى مستشفى الحودات داخل منطقة عين زارة.

إصابة 3 فنيين من شركة الكهرباء جراء انفجار لغم في عين زارة

وتشهد منطقة عين زارة انفجارات متتالية لألغام أرضية في المدنيين، بعد انتهاء حرب العاصمة، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات حتى الآن.

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