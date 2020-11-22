بعيو: مقتل عائلة بريون يجب أن يستفز ضمائرنا

دعا رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، المواطنين الليبين إلى القيام برد فعل على مقتل المواطن فائق بريون وزوجته وأطفالهما السبعة.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “فاجعة مقتل فائق بريون وزوجته وأطفالهما السبعة يجب أن تستفز ضمائرنا نحن الليبيين الخانعين لنزلزل ونُزيل هذا الواقع المُظلم وننتزع ليبيا من براثن الموت”.

وتوفيت اسرة فائق التي تقيم في منطقة عين زاره بالعاصمة طرابلس بسبب اختناق بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من مولد كهربائي منزلي بسبب إنقطاع الكهرباء في الشبكة العامة .